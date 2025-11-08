8 novembre da Simone Cristicchi ad Alfa | i concerti di oggi in Toscana

Firenze, 8 novembre 2025 - Si apre un fine settimana di grandi concerti per un viaggio di note ed emozioni che abbraccerà mondi sonori diversi, dal pop alla classica. A cominciare da un artista che abita la musica, la poesia e il teatro quale Simone Cristicchi, che questa sera alle ore 21 alla Città del Teatro di Cascina ripercorrerà le tappe più significative della sua carriera, dagli esordi di 'Fabbricante di canzoni', che ne consacrò il talento, fino alle profondità tematiche dell’ultimo concept-album 'Dalle tenebre alla luce'. Sempre questa sera alle ore 21, al Modigliani Forum di Livorno Alfa fa tappa col suo tour nei palazzetti, mentre al Teatro Moderno di Grosseto l’appuntamento è con ‘Soundtracks. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 8 novembre, da Simone Cristicchi ad Alfa: i concerti di oggi in Toscana

