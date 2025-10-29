Simone Cristicchi | per i 20 anni di carriera attraversa la sua produzione musicale

Bolognatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Simone Cristicchi celebra vent’anni di carriera con un nuovo progetto live che attraversa la sua produzione musicale, tra canzoni, parole e memoria. Lo spettacolo, intitolato ‘Dalle tenebre alla luce’, va in scena martedì 4 novembre (ore 21) al Teatro Duse di Bologna.Cristicchi torna, dopo anni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

