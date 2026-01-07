Dal 16 al 18 gennaio 2026, il Teatro Trastevere di Roma ospita lo spettacolo

Cosa: Lo spettacolo teatrale Eichmann – Dove inizia la notte di Stefano Massini. Dove e Quando: Al Teatro Trastevere di Roma, dal 16 al 18 gennaio 2026. Perché: Un’indagine profonda sulla natura del male, inteso non come mostruosità eccezionale ma come ingranaggio burocratico e umano. L’appuntamento culturale di metà gennaio al Teatro Trastevere propone una riflessione necessaria e quanto mai attuale attraverso la penna di Stefano Massini. Con lo spettacolo Eichmann – Dove inizia la notte, la regia di Monica Falconi porta in scena un’analisi che trascende la cronaca storica per farsi interrogativo filosofico e politico. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Eichmann e l’oscura notte dell’umanità al Teatro Trastevere

Leggi anche: Tremendamente Frida al Teatro Trastevere

Leggi anche: Il 10 dicembre al Teatro Trastevere “Tremendamente Frida”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Eichmann, dove inizia la notte. Un dialogo fra Hannah Arendt e Adolf Eichmann - A sessant’anni di distanza dalla cattura in Argentina di Otto Adolf Eichmann, il suo nome e la sua vicenda sono ancora vividi nella memoria della Storia. sololibri.net

Eichmann. Dove inizia la notte - Ottavia Piccolo e Paolo Pierobon sono Hannah Arendt e Adolf Eichmann in un atto unico di Stefano Massini prodotto dal Teatro Stabile di Bolzano e dal Teatro ... teatro.persinsala.it

Eichmann, dove inizia la notte, al Piccolo Teatro - Al Piccolo Teatro Grassi, sino al 6 marzo 2022, è andato in scena Eichmann, dove inizia la notte, un testo di Stefano Massini. 2duerighe.com