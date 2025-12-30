Dall’elettrico puro al doppio binario la svolta forzata dell’auto globale

Nel 2025, il settore automobilistico globale sta attraversando una trasformazione significativa, con un ripensamento delle strategie legate all’elettrico. Dall’elettrico puro al sistema “doppio binario”, le aziende rivedono le proprie linee guida per rispondere alle nuove sfide del mercato e alle esigenze di sostenibilità. Questa evoluzione rappresenta un passo importante verso un futuro più innovativo e responsabile nel settore delle quattro ruote.

Nel 2025 il settore automobilistico globale ha avviato una profonda revisione delle proprie strategie sull’ elettrico. Dopo anni di annunci e investimenti miliardari, molti costruttori occidentali stanno rallentando la corsa verso l’auto a batteria, scegliendo un approccio più prudente e flessibile: il doppio binario, che affianca veicoli elettrici puri a ibridi e motorizzazioni tradizionali sempre più efficienti. Una frenata che contrasta con l’ avanzata della Cina, oggi leader nella produzione di veicoli elettrificati a basso costo grazie a una filiera iper-efficiente e fortemente sostenuta da sussidi pubblici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dall’elettrico puro al “doppio binario”, la svolta forzata dell’auto globale Leggi anche: Dall’elettrico al quantico: il viaggio dell’arte alle Ogr di Torino Leggi anche: Volvo rallenta la corsa al “tutto elettrico”. Svolta pro-ibridi fino al 2039 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Dall’elettrico puro al “doppio binario”, la svolta forzata dell’auto globale - Nel 2025 il settore automobilistico globale ha avviato una profonda revisione delle proprie strategie sull’elettrico. ilfattoquotidiano.it

'Doppio Binario', assolti Pietro e Maria Antonietta Ventura - Al tribunale di Milano l'udienza conclusiva del processo Doppio Binario, che vedeva coinvolte tutte le maggiori aziende italiane dei lavori all’armamento ferroviario. rainews.it

Enduro elettrico o enduro tradizionale Li abbiamo messi uno contro l’altro. Da una parte la Stark Varg, coppia immediata, silenzio e controllo totale. Dall’altra la Honda CRF250RX, motore termico, feeling classico e riferimento per l’enduro “vero”. Pregi, limiti - facebook.com facebook

Giorda: “Elettrico più soft Dall’Ue apertura timida all’auto servono certezze” x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.