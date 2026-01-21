Il dono dell’Atletica Sinalunga Dermoscopio all’ospedale di Nottola

L’Atletica Sinalunga ha recentemente donato un dermoscopio all’ospedale di Nottola, rafforzando il suo impegno nel supporto alla comunità locale. Questa iniziativa dimostra come lo sport possa contribuire anche alla salute pubblica, andando oltre la semplice attività atletica. La donazione rappresenta un gesto concreto di attenzione e solidarietà verso il benessere dei cittadini della Valdichiana.

VALDICHIANA L’Atletica Sinalunga non è solo una bella realtà sportiva e aggregativa della Valdichiana. Perché nel suo cuore c’è anche la sensibilizzazione e la generosità, come dimostra il progetto "Dai una mano in corsa" a sostegno dell’oncologia locale. L’ultima novità riguarda la donazione di un dermatoscopio ad alta risoluzione alla Dermatologia dell’ospedale di Nottola. Lo strumento è stato consegnato dal presidente dell’Atletica Sinalunga, Gianni Mencacci (valente podista e grande combattente, un uomo la cui forza di volontà è stata più forte della malattia) alla direttrice facente funzione del presidio ospedaliero Barbara Bianconi e alla dottoressa Elena Fiorentini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

