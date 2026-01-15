Cardiopatie nei bambini Brilla il percorso in rete dell’ospedale di Nottola

Le cardiopatie congenite rappresentano una sfida importante per la salute dei bambini in Toscana, con circa cento casi all’anno. L'ospedale di Nottola si distingue per la sua esperienza e i percorsi dedicati alla diagnosi e al trattamento di queste patologie. Attraverso un approccio multidisciplinare, l’istituto garantisce assistenza qualificata e attenzione alle esigenze di ogni bambino e delle loro famiglie, contribuendo a migliorare la qualità di vita dei pazienti.

In Toscana si contano circa cento casi all'anno di bambini che nascono con cardiopatie congenite di maggior rilievo. Dopo la diagnosi, i piccoli pazienti e le loro famiglie devono affrontare un percorso che, nella maggior parte dei casi, comporta spostamenti verso centri specializzati, come il Meyer di Firenze o l'Ospedale del cuore del Massa, che, in aggiunta all'apprensione derivante dalla malattia, possono essere fonte di disagi economici e organizzativi. Dalla Asl Toscana sud est arriva una risposta forte, pratica, a questa problematica, è stata sviluppata all'ospedale di Nottola e si chiama 'Lean healthcare per i cuori più piccoli'.

