Il depistaggio sull' omicidio di Piersanti Mattarella chiesto il processo per l' ex prefetto Filippo Piritore

La Procura di Palermo ha richiesto il rinvio a giudizio per Filippo Piritore, ex prefetto e responsabile della squadra mobile, accusato di depistaggio nell’inchiesta sull’omicidio di Piersanti Mattarella. Secondo gli investigatori, le prove raccolte sarebbero sufficienti per evitare l’udienza preliminare. La decisione rappresenta un passo importante nel procedimento giudiziario che mira a chiarire eventuali responsabilità e a fare luce sui fatti.

La Procura ritiene di avere prove inconfutabili e che non sia dunque necessario celebrare l'udienza preliminare per l'ex funzionario della squadra mobile ed ex prefetto Filippo Piritore, accusato di aver depistato le indagini sull'omicidio del presidente della Regione, Piersanti Mattarella, fratello del capo dello Stato, avvenuto in via Libertà il 6 gennaio del 1980. Per questo i sostituti procuratori Francesca Dessì e Antonio Carchietti hanno chiesto il giudizio immediato per l'indagato, che si trova agli arresti domiciliari e che ora ha 15 giorni per chiedere eventualmente di essere processato con un rito alternativo.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Omicidio Mattarella: resta ai domiciliari Filippo Piritore, l'ex prefetto indagato

Depistò le indagini sul delitto Mattarella: per i giudici c'è il rischio di reiterazione per l'ex prefetto Filippo PiritoreL'ex prefetto Filippo Piritore è stato riconosciuto dai giudici come colpevole di aver depistato le indagini sul delitto Mattarella, evidenziando un comportamento volto a influenzare il percorso processuale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: L'impronta e la svolta sul delitto Mattarella, slitta la conclusione degli accertamenti tecnici; Claudio Carlomagno, i 10 giorni di depistaggio su Federica Torzullo: sangue anche nella cabina armadio; Depistò l’indagine sul delitto Mattarella. I pm: giudizio immediato per l’ex prefetto Piritore; Federica Torzullo uccisa ad Anguillara, Claudio Carlomagno non parla nell'interrogatorio: Omicidio violento.

Un reperto scomparso e un arresto eccellente mostrano che il vuoto di verità sul delitto Mattarella non è casuale. La nuova inchiesta illumina il ruolo degli apparati nel ...Un reperto scomparso e un arresto eccellente mostrano che il vuoto di verità sul delitto Mattarella non è casuale. La nuova inchiesta illumina il ruolo degli apparati nel deviare le indagini e nel ren ... linkiesta.it

Serena Mollicone, figlia Santino Tuzi: Dalle minacce ai depistaggi/ Sua morte e omicidio sono collegatiSerena Mollicone, figlia di Santino Tuzi spiega perché la morte di suo padre e l'omicidio sono collegati e racconta le minacce ricevute e i depistaggi ... ilsussidiario.net

Per farla breve, molto molto breve, nell'inchiesta quasi ventennale sull'omicidio di #Garlasco non ci sono stati (oltre 70) errori: c'è stato depistaggio. (Post per gli/le appassionati/e) - facebook.com facebook