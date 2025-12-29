Depistò le indagini sul delitto Mattarella | per i giudici c' è il rischio di reiterazione per l' ex prefetto Filippo Piritore

L'ex prefetto Filippo Piritore è stato riconosciuto dai giudici come colpevole di aver depistato le indagini sul delitto Mattarella, evidenziando un comportamento volto a influenzare il percorso processuale. La decisione si basa sulla valutazione della sua condotta, che ha compromesso la corretta ricostruzione dei fatti, e rappresenta un episodio significativo nell'ambito delle indagini giudiziarie legate a questa vicenda.

L'ex prefetto Filippo Piritore «ha mostrato una chiara e pervicace attitudine ad alterare il processo di formazione della prova. La certa gravità del fatto e la speciale disinvoltura mostrata nel compimento della condotta delittuosa, fornendo false informazioni anche specifiche, perseverando nell'indicare una falsa pista da seguire nello svolgimento delle rinnovate indagini relative a una delle.

Procura di Palermo: “Le indagini sul delitto Mattarella sviate da pezzi di Stato deviati” - E ancora oggi, dopo 45 anni, Piritore, sostengono i pm, prosegue quell’azione di depistaggio. repubblica.it

Omicidio Piersanti Mattarella, ex prefetto arrestato per depistaggio. Il giallo del guanto sparito - Emergono nuovi elementi nelle indagini sull'micidio di Piersanti Mattarella, ucciso il 6 gennaio 1980 a Palermo. gazzetta.it

