Omicidio Mattarella | resta ai domiciliari Filippo Piritore l' ex prefetto indagato

Feedpress.me | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Resta ai domiciliari Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto indagato per il depistaggio delle indagini sull'omicidio dell’ex presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella. Lo ha deciso il tribunale del Riesame di Palermo che ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare presentata dai suoi legali. Sentito dai pm sul guanto trovato il. 🔗 Leggi su Feedpress.me

omicidio mattarella resta ai domiciliari filippo piritore l ex prefetto indagato

© Feedpress.me - Omicidio Mattarella: resta ai domiciliari Filippo Piritore, l'ex prefetto indagato

Leggi anche questi approfondimenti

omicidio mattarella resta domiciliariOmicidio Mattarella, l’ex prefetto resta ai domiciliari: è accusato per depistaggio - Secondo i pm, avrebbe contribuito a sviare le indagini sul ritrovamento di un guanto nell’auto dei killer di Cosa Nostra ... quotidiano.net scrive

Omicidio Mattarella, il prefetto indagato resta ai domiciliari - PALERMO – Resta ai domiciliari Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto indagato per il depistaggio delle indagini sull’omicidio dell’ex presidente della Regione ... Secondo msn.com

OMICIDIO MATTARELLA, L’EX PREFETTO AI DOMICILIARI: “ERO IN ANSIA, SONO INNOCENTE” - Così l’ex prefetto Filippo Piritore, oggi ai domiciliari, ha spiegato le d ... infodifesa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Mattarella Resta Domiciliari