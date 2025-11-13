Omicidio Mattarella | resta ai domiciliari Filippo Piritore l' ex prefetto indagato
Resta ai domiciliari Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto indagato per il depistaggio delle indagini sull'omicidio dell’ex presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella. Lo ha deciso il tribunale del Riesame di Palermo che ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare presentata dai suoi legali. Sentito dai pm sul guanto trovato il. 🔗 Leggi su Feedpress.me
