Campania al via XII Legislatura del Consiglio regionale ma non c’è ancora la Giunta

Inizia ufficialmente la XII Legislatura del Consiglio regionale in Campania, con la seduta di insediamento degli eletti prevista alle 11. Tuttavia, al momento, non sono ancora state nominate la Giunta e le altre figure di governo. L’attenzione si concentra sulle prossime settimane, durante le quali si definiranno gli organismi e si avvieranno le attività legislative.

Al via, in Campania, alla XII Legislatura del Consiglio regionale. Con la seduta di insediamento degli eletti, alle 11.35, è iniziata formalmente l’era guidata dal presidente Roberto Fico. Il neo governatore si è seduto da solo al banco riservato alla giunta nel palazzo del Centro direzionale di Napoli, segno che ancora non sono stati scelti tutti i componenti della nuova squadra di governo. Il neo governatore ha, infatti, ancora dieci giorni per poter annunciare il suo gruppo di assessori. L’assemblea legislativa campana è stata presieduta dal consigliere più anziano di età, Fernando Errico, che ha sottolineato: “Ogni insediamento non è solo un atto formale, ma è l’atto con il quale questa Assemblea assume una responsabilità e il consenso si trasforma in servizio attraverso la qualità delle decisioni nell’interesse delle comunità, con una visione unitaria ma declinata secondo le esigenze di ciascun territorio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Campania, prima seduta per il nuovo Consiglio regionale. Fico: «Natale? Mi sono riposato». Non c'è ancora l'accordo sulla giunta

Leggi anche: Consiglio regionale Campania, blitz di fine legislatura: bando per stabilizzare dirigenti ‘comandati’

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Consiglio regionale, prima seduta lunedì 29 dicembre; Napoli: oggi si apre la XII legislatura del Consiglio regionale della Campania. Il neo Governatore scioglie gli ultimi non facili veti per la giunta; Lunedì 29 dicembre prima seduta del Consiglio Regionale della Campania; Lunedì 29 dicembre prima seduta del Consiglio Regionale della Campania.

Consiglio regionale della Campania: al via la XII Legislatura - Fernando Errico ha presieduto l’assemblea legislativa Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania. expartibus.it