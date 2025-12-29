Campania al via XII Legislatura del Consiglio regionale ma non c’è ancora la Giunta
Inizia ufficialmente la XII Legislatura del Consiglio regionale in Campania, con la seduta di insediamento degli eletti prevista alle 11. Tuttavia, al momento, non sono ancora state nominate la Giunta e le altre figure di governo. L’attenzione si concentra sulle prossime settimane, durante le quali si definiranno gli organismi e si avvieranno le attività legislative.
Al via, in Campania, alla XII Legislatura del Consiglio regionale. Con la seduta di insediamento degli eletti, alle 11.35, è iniziata formalmente l’era guidata dal presidente Roberto Fico. Il neo governatore si è seduto da solo al banco riservato alla giunta nel palazzo del Centro direzionale di Napoli, segno che ancora non sono stati scelti tutti i componenti della nuova squadra di governo. Il neo governatore ha, infatti, ancora dieci giorni per poter annunciare il suo gruppo di assessori. L’assemblea legislativa campana è stata presieduta dal consigliere più anziano di età, Fernando Errico, che ha sottolineato: “Ogni insediamento non è solo un atto formale, ma è l’atto con il quale questa Assemblea assume una responsabilità e il consenso si trasforma in servizio attraverso la qualità delle decisioni nell’interesse delle comunità, con una visione unitaria ma declinata secondo le esigenze di ciascun territorio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
