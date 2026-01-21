Il comitato Bonifica sostenibile sul pronunciamento del Tar | Una sentenza storica imposto il ricalcolo dei tributi

Il Tar Abruzzo ha emesso una sentenza che mette in discussione la gestione finanziaria recente del Consorzio di Bonifica, imponendo il ricalcolo dei tributi. Questa decisione rappresenta un passaggio importante nel settore, evidenziando la necessità di maggiore trasparenza e corretta applicazione delle norme. Il comitato Bonifica Sostenibile accoglie con attenzione questa pronuncia, auspicando un percorso che favorisca la sostenibilità e l’equità nel sistema di finanziamento.

Il comitato lancia un "appello alla mobilitazione", sottolineando che per "tutelare i propri diritti, è fondamentale che ogni consorziato valuti l'invio di una formale istanza di restituzione delle somme pagate" "Una sentenza storica del Tar Abruzzo mette in discussione l'intera gestione finanziaria recente del Consorzio di Bonifica". Lo afferma, a proposito della sentenza dello scorso 5 gennaio, il Comitato Bonifica sostenibile, secondo cui "i giudici amministrativi hanno sancito la nullità di tutte le delibere di riparto della contribuenza successive al 2021, imponendo all'ente un ricalcolo integrale dei tributi secondo criteri rigorosi stabiliti dal tribunale".

