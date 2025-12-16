Amianto in azienda la sentenza | il Tar annulla il rifiuto dell’Inail al finanziamento per la bonifica

Il Tar dell'Umbria ha annullato il rifiuto dell’Inail di finanziare la bonifica di un’azienda di Foligno dall’amianto, accogliendo il ricorso presentato dalla società. Questa decisione rappresenta un importante precedente nel contesto delle responsabilità e delle misure di sicurezza relative all’amianto in ambienti lavorativi.

