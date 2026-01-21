Il cessate il fuoco in Siria, previsto inizialmente per quattro giorni, rappresenta un tentativo di stabilizzare la regione. Tuttavia, le tensioni persistono, con i gruppi curdi che accusano le forze legate al governo di continuare gli attacchi. La fragile tregua evidenzia le difficoltà nel raggiungere una pace duratura e il bisogno di dialogo per una soluzione stabile del conflitto.

Dovrebbe durare quattro giorni in attesa di uno più solido, ma i curdi accusano gruppi legati al governo di continuare gli attacchi In Siria milizie alleate con il presidente siriano Ahmed al Sharaa di hanno violato il cessate il fuoco di quattro giorni entrato in vigore martedì nel nord-est del paese, una zona controllata dai curdi. Era un accordo fragile e temporaneo, negoziato in attesa di uno più stabile, dopo che quello di domenica era stato subito interrotto dai combattimenti. La situazione sul campo è piuttosto confusa. I combattenti curdi delle Forze democratiche siriane (più note nell’acronimo inglese SDF) hanno riferito di attacchi da parte di gruppi armati non meglio identificati alla prigione di Al Aqtan a Raqqa, e sulle città di Zarkan e Tal Baroud. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Il cessate il fuoco in Siria è fragile

Siria, cessate il fuoco ad AleppoIl ministero della Difesa siriano ha annunciato un cessate il fuoco in diversi quartieri di Aleppo, dopo giorni di violenti scontri con gruppi curdi.

Siria: Macron, 'cessate il fuoco permanente con i curdi'Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto un cessate il fuoco permanente tra le forze di Damasco e le milizie curde in Siria, in risposta agli ultimi scontri nella regione.

