Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto un cessate il fuoco permanente tra le forze di Damasco e le milizie curde in Siria, in risposta agli ultimi scontri nella regione. La sua richiesta mira a favorire il dialogo e la stabilità, sottolineando l'importanza di una soluzione pacifica per il conflitto in atto.

Parigi, 18 gen. (AdnkronosAfp) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha sollecitato un "cessate il fuoco permanente" dopo gli scontri tra le truppe di Damasco e le forze curde. Parlando al telefono con il suo omologo siriano Ahmed al-Sharaa, il capo dello Stato ha scritto su X: "Gli ho espresso la nostra preoccupazione per l'escalation in Siria e per il proseguimento dell'offensiva portata avanti dalle autorità siriane. È necessario un cessate il fuoco permanente e si deve raggiungere un accordo sull'integrazione delle Forze democratiche siriane (guidate dai curdi) nello Stato siriano". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Siria: Macron, 'cessate il fuoco permanente con i curdi'

Siria, cessate il fuoco dopo giorni di scontri tra esercito e combattenti curdi ad Aleppo

Il ministero della Difesa siriano ha annunciato un cessate il fuoco ad Aleppo, dopo tre giorni di scontri tra forze governative e combattenti curdi dell'SDF. Gli scontri hanno provocato lo sfollamento di decine di migliaia di persone, evidenziando la complessità e la fragilità della situazione nella regione. La ripresa di un clima di calma rappresenta un passo importante, ma la stabilità resta ancora da consolidare.

Siria, cessate il fuoco ad Aleppo

Il ministero della Difesa siriano ha annunciato un cessate il fuoco in diversi quartieri di Aleppo, dopo giorni di violenti scontri con gruppi curdi. La misura mira a ridurre la tensione e favorire un periodo di calma nella città, che ha subito intensi conflitti negli ultimi tempi. Restano comunque da monitorare gli sviluppi e le eventuali evoluzioni della situazione a livello locale.

