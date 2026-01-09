Siria cessate il fuoco ad Aleppo

Il ministero della Difesa siriano ha annunciato un cessate il fuoco in diversi quartieri di Aleppo, dopo giorni di violenti scontri con gruppi curdi. La misura mira a ridurre la tensione e favorire un periodo di calma nella città, che ha subito intensi conflitti negli ultimi tempi. Restano comunque da monitorare gli sviluppi e le eventuali evoluzioni della situazione a livello locale.

Il ministero della Difesa siriano ha annunciato il cessate il fuoco in più quartieri di Aleppo, dopo giorni di pesanti scontri coi combattenti curdi. Lo stop, dalle 3 di stamane, nei quartieri di Sheikh Maqsoud, Bani Zeid e Alashrafieh, "per evitare ulteriori escalation nelle aree residenziali", si legge in una nota. Almeno 21 morti negli scontri degli ultimi giorni ad Aleppo, la 'capitale del Nord' della Siria.

