Il Castello Alfonsino apre le porte alla didattica | al via l' Educational Day

BRINDISI - Il Castello Alfonsino - Forte a Mare di Brindisi si prepara a diventare un laboratorio di formazione e cittadinanza attiva per le scuole del territorio. L'iniziativa prenderà il via mercoledì 5 novembre, alle 10:00, con l'Educational Day, un evento promosso dall'associazione Le Colonne. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

