Ikea ha aperto in città | che cosa si fa nel negozio di Novara

Ikea Novara ha aperto il suo nuovo punto di ritiro e ordinazioni presso il centro commerciale Esselunga in corso della Vittoria. Qui è possibile progettare, ordinare e ritirare i prodotti sia in negozio che a domicilio. La presenza di questo spazio offre ai clienti una soluzione pratica e comoda per gestire gli acquisti Ikea in modo rapido e semplice, senza dover entrare nel negozio principale.

Il plan, order and pick-up point ha aperto questa mattina, 21 gennaio, nella galleria del centro commerciale Esselunga di Novara in corso della Vittoria Progettare, ordinare, ritirare, in negozio oppure direttamente a casa. Si può fare tutto questo nel nuovo plan, order and pick-up point Ikea di Novara, che ha aperto questa mattina, mercoledì 21 gennaio, nella galleria del centro commerciale Esselunga di Novara in corso della Vittoria. Presenti a taglio del nastro i rappresentanti di Ikea e anche le persone assunte pronte ad ascoltare le esigenze dei vari clienti. Una presentazione del progetto novarese, il numero 4 in Piemonte (dopo Torino, Cuneo e Settimo Milanese, cui si aggiunge il negozio tradizionale di Collegno), il numero 27 in Italia, e poi nastro e forbici e tante bandierine svedesi sventolate.

