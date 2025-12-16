Ikea arriva a Novara | quando aprirà il nuovo negozio

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ikea apre a Novara con un nuovo negozio di 234 metri quadrati, pensato per offrire servizi di progettazione degli ambienti, acquisto e ritiro degli ordini. L'apertura rappresenta un importante punto di riferimento per i clienti della zona, facilitando l'accesso alle soluzioni d'arredo e design. Ecco tutte le informazioni sull'inaugurazione e le caratteristiche del nuovo punto vendita.

Saranno 234 metri quadri, in cui sarà possibile progettare i diversi ambienti della casa, effettuare ordini e ritirarli.Il nuovo "plan, order and pick-up point" di Ikea sta per aprire a Novara e sarà all'interno della galleria commerciale del supermercato Esselunga di corso della Vittoria.