Ikea arriva a Novara | quando aprirà il nuovo negozio
Ikea annuncia l'apertura del nuovo punto vendita a Novara, offrendo uno spazio di 234 metri quadri dedicato alla progettazione e all'acquisto di arredi. Il negozio consentirà ai clienti di creare ambienti personalizzati, effettuare ordini e ritirarli, facilitando un'esperienza completa e moderna per l'arredamento della casa.
Saranno 234 metri quadri, in cui sarà possibile progettare i diversi ambienti della casa, effettuare ordini e ritirarli.Il nuovo “plan, order and pick-up point” di Ikea sta per aprire a Novara e sarà all'interno della galleria commerciale del supermercato Esselunga di corso della Vittoria.Come. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
