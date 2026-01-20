IFAB riunita oggi | fuorigioco VAR e perdite di tempo sul tavolo

Oggi l’IFAB si riunisce per discutere possibili aggiornamenti alle regole del calcio, con particolare attenzione a fuorigioco, VAR e tempi di gioco. La giornata rappresenta un momento importante per analizzare eventuali modifiche volte a rendere il gioco più chiaro e fluido. Le decisioni prese potrebbero influenzare il modo in cui il calcio viene praticato e giudicato nei prossimi anni.

Giornata chiave sul fronte regolamenti. Oggi si riunisce l’ IFAB per avviare il confronto su possibili cambiamenti alle regole del calcio. Non è una seduta decisiva, ma un passaggio preparatorio che può indirizzare le scelte dei prossimi mesi. L’IFAB è l’unico organismo con potere di modifica delle regole del gioco: la FIFA non può intervenire autonomamente. Fondato nel 1886, l’ente è composto da Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord (un voto ciascuno) e dalla FIFA (quattro voti). Per cambiare una norma servono 6 voti su 8. Le regole approvate hanno valore universale, a ogni livello e in ogni Paese. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - IFAB riunita oggi: fuorigioco, VAR e perdite di tempo sul tavolo L’Ifab deciderà su Var, perdite di tempo e altre nuove regole nella riunione del 20 gennaioIl 20 gennaio 2026, l’Ifab si riunirà per discutere possibili modifiche alle regole del calcio, tra cui l’uso del VAR, le perdite di tempo e altre innovazioni. VAR sotto accusa in Atalanta-Roma: dubbi sul gol di Scalvini, attesa infinita sul fuorigioco di Scamacca Durante il primo tempo di Atalanta-Roma, sono stati numerosi i momenti scrutinati dal VAR, in particolare riguardo al gol di Scalvini e alla posizione di offside di Scamacca. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. L’IFAB oggi discute le nuove regole del calcio: fuorigioco e interventi del Var - Si terrà oggi a Londra la riunione tra i vertici dell'IFAB a proposito delle nuove regole del calcio. Secondo quanto riportato dalla BBC, una delle più discusse è ... torinogranata.it IFAB in riunione a Londra sulle regole del calcio: ecco cosa potrebbe cambiare - In programma oggi a Londra la riunione tra i vertici dell'IFAB riguardante le nuove regole del calcio. Secondo quanto riportato dalla BBC, tra le più discusse dovrebbe esserci ... firenzeviola.it

