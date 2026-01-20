Capitale della Cultura 2028 Benevento-Pietrelcina e Città Caudina escluse dalle dieci finaliste

Benevento-Pietrelcina e l’Unione delle Città Caudine sono state escluse dalla lista delle dieci finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. La selezione, basata su criteri culturali e progetti presentati, ha determinato questa esclusione, lasciando alcuni territori fuori dalla fase conclusiva del concorso. La decisione rappresenta un momento di riflessione sul percorso e sulle opportunità future per queste comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti Benevento-Pietrelcina e l’ Unione delle Città Caudine restano fuori dalla shortlist delle dieci finaliste in corsa per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Il verdetto del Ministero della Cultura, arrivato pochi minuti fa, chiude così la prima fase di una competizione che vedeva il territorio sannita presente con due candidature diverse, entrambe frutto di un intenso lavoro progettuale e partecipativo. Tra le città campane candidate, l’unica ad accedere alla shortlist è Mirabella Eclano, mentre restano escluse anche le altre proposte regionali in gara. La scelta di presentare separatamente il progetto Benevento-Pietrelcina e quello dell’Unione delle Città Caudine potrebbe non aver rafforzato la posizione complessiva del territorio, dispersa tra due proposte che, pur diverse, avrebbero potuto forse esprimere maggiore forza se inserite in un quadro unitario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Capitale della Cultura 2028, Benevento-Pietrelcina e Città Caudina escluse dalle dieci finaliste Capitale italiana della cultura 2028. Oggi si scelgono le dieci finalisteOggi si conoscono le dieci finaliste per il titolo di Capitale italiana della cultura 2028. Capitale Italiana della Cultura 2028, presentata la candidatura di “Città caudina”La candidatura della “Città Caudina” a Capitale Italiana della Cultura 2028 è stata presentata questa mattina presso la Reggia di Caserta. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Capitale italiana della cultura 2028. Oggi si scelgono le dieci finaliste; Capitale della Cultura 2028. Oggi il responso sui finalisti. Colle resta con il fiato sospeso; Capitale della cultura 2028, si scelgono le finaliste: Campi Flegrei in attesa; Liguria, Sarzana candidata a Capitale italiana della cultura 2028. Mirabella Eclano tra le 10 finaliste per il titolo di Capitale della Cultura 2028 - Resta in corsa solo Mirabella Eclano tra le città campane candidate a Capitale della Cultura 2028. Fuori Bacoli e e le altre quattro località, secondo il giudizio ... ilmattino.it Forlì con Cesena tra le finaliste della Capitale della cultura 2028 - Il ministero della Cultura ha reso noto che la Giuria per la selezione della città Capitale italiana della cultura 2028 ha individuato i dieci progetti finalisti: 1. Anagni (FR) – Hernica Saxa. Dove ... corrierecesenate.it Dall’inaugurazione ufficiale di L’Aquila Capitale italiana della Cultura ai look dei protagonisti: lo stilista abruzzese Filippo Flocco legge la cerimonia simbolo di un nuovo inizio tra sobrietà, stile e identità italiana. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.