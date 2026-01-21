icona di arte e di cultura nel mondo di lila de nobili

Successo strepitoso per la presentazione romana del libro ”Nel mondo di Lila De Nobili” scritto da due vezzanesi, l’avvocato Paolo Di Martino e il neuropsichiatra Gianni De Nobili. Gremita la Sala Squarzina del teatro Argentina di Roma: la storia di questa donna, che ha segnato il secondo Novecento sia dal punto di vista artistico che culturale, ha appassionato il pubblico. Una figura iconica, artista, scenografa, scrittrice, che si divide tra Parigi, New York, e molti altri luoghi del mondo e spesso soggiornava a Vezzano, cugina dello stesso Gianni De Nobili. "Uno spaccato di una personalità davvero complessa, intorno alla quale ruotano personaggi molto importanti – ha detto Paolo Di Martino – pensiamo per esempio anche alla tavola intorno alla quale il fratello della protagonista in cui mise a sedere i capi dei servizi segreti inglesi e americani". 🔗 Leggi su Lanazione.it

