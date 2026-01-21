Iacchetti parla del ritorno di Striscia | Tapiro d' Oro a una persona molto importante Maria De Filippi? Stupirà

Il ritorno di Striscia la Notizia, in prima serata su Canale 5 a partire dal 22 gennaio, segna un importante appuntamento televisivo. Condotto con la consueta satira e attenzione ai temi di attualità, lo show torna a coinvolgere il pubblico, offrendo nuovi spunti di riflessione. Tra le novità, il “Tapiro d’Oro” a una figura di rilievo, con l’anticipazione di sorprese legate a personaggi noti come Maria De Filippi.

Torna Striscia la Notizia. E stavolta in prima serata. Giovedì 22 gennaio, ore 21:20 circa su Canale 5, il ritorno del famoso tg satirico. A parlarne, intervistato da Fanpage.it, è Enzo Iacchetti, uno dei più celebri comici, conduttori e attori italiani nonché cabarettista e attivista, volto noto.

Sei veline, la Bruzzone e Maria De Filippi: cosa aspettarsi dal ritorno di StrisciaIl ritorno di Striscia la notizia, in onda da giovedì 22 gennaio 2026 su Canale 5, segna l’inizio di una nuova stagione del noto telegiornale satirico.

Striscia la notizia riparte in prima serata: sei Veline, una band dal vivo e Maria De Filippi inviata d’eccezioneDa giovedì 22 gennaio, Striscia la notizia torna in prima serata su Canale 5, con una formula rinnovata che include sei Veline, una band dal vivo e Maria De Filippi come inviata speciale.

Enzo Iacchetti: Con Sanremo ho chiuso, con il giusto cachet vado a Tale e Quale ShowOspite nello studio de La Volta Buona, Enzo Iacchetti parla del Festival di Sanremo, del suo ipotetico futuro nel cast di Tale e Quale Show e del rapporto con suo padre. Leggi le notizie prima degli ... fanpage.it

«Ci saranno più spazi, più momenti inaspettati, ma l’attualità sarà sempre presente». Ezio Greggio si racconta alla vigilia della prima serata di Striscia la Notizia, pronto a portare il programma in prime time insieme a Enzo Iacchetti. Non lo vive come una sfida, facebook