Sei veline la Bruzzone e Maria De Filippi | cosa aspettarsi dal ritorno di Striscia

Il ritorno di Striscia la notizia, in onda da giovedì 22 gennaio 2026 su Canale 5, segna l’inizio di una nuova stagione del noto telegiornale satirico. Con le veline Bruzzone e Maria De Filippi, il programma mantiene il suo ruolo di commentatore dei fatti di attualità, offrendo un modo critico e ironico di ascoltare le notizie, senza rinunciare alla sobrietà e alla chiarezza tipiche del suo stile.

Giovedì 22 gennaio 2026 torna in prima serata su Canale 5 la nuova stagione di Striscia la notizia – La voce della presenza, il celebre tg satirico ideato da Antonio Ricci. Dopo la trasformazione da appuntamento quotidiano a format settimanale, la trasmissione porterà sul piccolo schermo cinque puntate speciali, affidate alla storica coppia di conduttori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, tra satira pungente, varietà e inchieste sorprendenti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Striscia la notizia (@striscialanotizia) In dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera e altrove Ricci ha svelato le novità e i primi dettagli di questa edizione.

