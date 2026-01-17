Striscia la notizia riparte in prima serata | sei Veline una band dal vivo e Maria De Filippi inviata d’eccezione
Da giovedì 22 gennaio, Striscia la notizia torna in prima serata su Canale 5, con una formula rinnovata che include sei Veline, una band dal vivo e Maria De Filippi come inviata speciale. La nuova collocazione mira a valorizzare il programma, consolidando il suo ruolo di riferimento nel panorama dell’informazione satirica italiana. Un’occasione per seguire con attenzione le novità e gli approfondimenti proposti dalla storica trasmissione di Antonio Ricci.
Giovedì 22 gennaio Striscia la notizia – La voce della presenza debutta in prima serata su Canale 5 in una nuova collocazione che punta a rilanciare il tg satirico firmato Antonio Ricci. Cinque puntate, una a settimana, condotte dalla storica coppia Ezio Greggio–Enzo Iacchetti, tra varietà, ironia e le inchieste che hanno reso il format un classico della televisione italiana. La novità più evidente è lo studio completamente rinnovato, pensato per integrare ritmo televisivo e cifra satirica. Accanto ai due conduttori, questa edizione introduce un gruppo di sei Veline: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum, selezionate per dare nuova energia e presenza scenica al programma. 🔗 Leggi su Panorama.it
Leggi anche: Striscia la Notizia cambia pelle: prima serata, band dal vivo, Maria De Filippi inviata e le stoccate di Ricci
Leggi anche: Striscia La Notizia torna su Canale 5: Maria De Filippi inviata, le sei Veline e tutte le novità
Striscia la Notizia ha (finalmente) una data di inizio: quando riparte, chi lo conduce e la grande novità; Striscia la Notizia riparte: il debutto in prima serata con Greggio e Iacchetti; Striscia la Notizia accende la prima serata con Maria De Filippi inviata speciale; Striscia La Notizia riparte da Maria De Filippi e 6 veline: le novità della nuova stagione.
Striscia la notizia riparte da Maria De Filippi e Alessandro Del Piero - Evento speciale della prima puntata: Maria De Filippi, affiancata da Tina Cipollari e Giovannino, vestirà per la prima volta i panni di inviata di Striscia. sportal.it
Striscia la Notizia torna in prima serata: Maria De Filippi inviata speciale con Tina Cipollari - La nuova edizione si presenta rinnovata sotto ogni aspetto: studio completamente ridisegnato, una band dal vivo guidata dal maestro Demo Morselli e, grande novità, sei Veline pronte ad alternarsi sul ... comingsoon.it
Striscia la Notizia riparte: il debutto in prima serata con Greggio e Iacchetti - e forse anche Samira Lui ... dilei.it
L’ideatore di “Striscia la notizia” presenta la nuova edizione del tg satirico, dal 22 gennaio in prima serata, e anche stavolta non fa sconti al competitor: “Perché la politica non interviene” - facebook.com facebook
«Striscia la notizia» diventa settimanale e arruola Maria De Filippi x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.