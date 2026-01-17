Da giovedì 22 gennaio, Striscia la notizia torna in prima serata su Canale 5, con una formula rinnovata che include sei Veline, una band dal vivo e Maria De Filippi come inviata speciale. La nuova collocazione mira a valorizzare il programma, consolidando il suo ruolo di riferimento nel panorama dell’informazione satirica italiana. Un’occasione per seguire con attenzione le novità e gli approfondimenti proposti dalla storica trasmissione di Antonio Ricci.

Giovedì 22 gennaio Striscia la notizia – La voce della presenza debutta in prima serata su Canale 5 in una nuova collocazione che punta a rilanciare il tg satirico firmato Antonio Ricci. Cinque puntate, una a settimana, condotte dalla storica coppia Ezio Greggio–Enzo Iacchetti, tra varietà, ironia e le inchieste che hanno reso il format un classico della televisione italiana. La novità più evidente è lo studio completamente rinnovato, pensato per integrare ritmo televisivo e cifra satirica. Accanto ai due conduttori, questa edizione introduce un gruppo di sei Veline: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum, selezionate per dare nuova energia e presenza scenica al programma. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Striscia la notizia riparte in prima serata: sei Veline, una band dal vivo e Maria De Filippi inviata d’eccezione

Leggi anche: Striscia la Notizia cambia pelle: prima serata, band dal vivo, Maria De Filippi inviata e le stoccate di Ricci

Leggi anche: Striscia La Notizia torna su Canale 5: Maria De Filippi inviata, le sei Veline e tutte le novità

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Striscia la Notizia ha (finalmente) una data di inizio: quando riparte, chi lo conduce e la grande novità; Striscia la Notizia riparte: il debutto in prima serata con Greggio e Iacchetti; Striscia la Notizia accende la prima serata con Maria De Filippi inviata speciale; Striscia La Notizia riparte da Maria De Filippi e 6 veline: le novità della nuova stagione.

Striscia la notizia riparte da Maria De Filippi e Alessandro Del Piero - Evento speciale della prima puntata: Maria De Filippi, affiancata da Tina Cipollari e Giovannino, vestirà per la prima volta i panni di inviata di Striscia. sportal.it