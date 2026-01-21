i trattori invadono strasburgo i francesi trainano la protesta

Proteste agricole si intensificano in Europa, con i trattori che invadono Strasburgo, seguendo le mobilitazioni di Parigi e Bruxelles. I movimenti francesi continuano a guidare la protesta, evidenziando le preoccupazioni degli agricoltori e le questioni di settore. Questa mobilitazione si inserisce in un contesto di crescente tensione tra le esigenze degli agricoltori e le politiche europee, richiamando l’attenzione sulle sfide del settore agricolo nel continente.

Dopo Parigi, Bruxelles. «La rivolta agricola riprende», secondo il motto che martedì scorso aveva accompagnato la protesta dei 350 trattori calati sulla capitale francese e che ieri sono tornati ad accendere i motori per sfilare davanti al parlamento europeo a Strasburgo. Erano almeno un migliaio di trattori provenienti da mezza Europa e trainati dalla collera francese. Il motivo è sempre lo stesso: portare davanti ai palazzi del potere la protesta contro il Mercosur, l’accordo commerciale di libero scambio con i Paesi dell’America latina, Brasile e Argentina in testa. La richiesta è che il parlamento europeo si metta di traverso bloccando l’accordo firmato da Ursula von der Leyen sabato scorso. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Milano, decine di trattori invadono piazza Duca d’AostaA Milano, piazza Duca d’Aosta è stata temporaneamente occupata da numerosi trattori in segno di protesta contro il trattato Mercosur.

Confagricoltura vola a Strasburgo: una delegazione ferrarese affianca i colleghi francesiConfagricoltura Ferrara partecipa alla delegazione che, insieme ai colleghi francesi, si mobilita a Strasburgo il 20 gennaio.

Mercosur: assedio al Parlamento europeo. La protesta dei trattori a StrasburgoTutti insieme hanno bloccato la circolazione. Alcune strade di Strasburgo sono state chiuse. Alcuni tram e autobus interrotti. Proibito il sorvolo dei droni della città. tg.la7.it

Torna l'assedio dei trattori a Strasburgo, Mercosur di nuovo in bilicoCirca 5mila agricoltori circondano il Parlamento europeo di Strasburgo mentre, dentro l'Aula, l'accordo Ue-Mercosur rischia di finire su un binario morto. La protesta - tra trattori, fumogeni ... ilmessaggero.it

Accordo Mercosur, gli agricoltori invadono Parigi con 350 trattori ilsole24ore.com/art/accordo-me… x.com

Arriva la rivolta: agricoltori contro l’accordo UE - #Mercosur! In Francia i trattori invadono Parigi, puntando verso Tour Eiffel e Arco di Trionfo. In Grecia il governo corre ai ripari con 160 milioni di euro di aiuti straordinari. Oggi Milano sarà teatro della mobilitazi - facebook.com facebook