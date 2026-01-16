Confagricoltura vola a Strasburgo | una delegazione ferrarese affianca i colleghi francesi

Confagricoltura Ferrara partecipa alla delegazione che, insieme ai colleghi francesi, si mobilita a Strasburgo il 20 gennaio. L’obiettivo è esprimere preoccupazioni sull’attuale accordo di libero scambio con i Paesi del Mercosur, evidenziando l’importanza di tutelare gli interessi dell’agricoltura italiana e europea. La partecipazione si inserisce in un’azione di sensibilizzazione e confronto sulle implicazioni di tali accordi commerciali.

