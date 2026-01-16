Confagricoltura vola a Strasburgo | una delegazione ferrarese affianca i colleghi francesi

Da ferraratoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Confagricoltura Ferrara partecipa alla delegazione che, insieme ai colleghi francesi, si mobilita a Strasburgo il 20 gennaio. L’obiettivo è esprimere preoccupazioni sull’attuale accordo di libero scambio con i Paesi del Mercosur, evidenziando l’importanza di tutelare gli interessi dell’agricoltura italiana e europea. La partecipazione si inserisce in un’azione di sensibilizzazione e confronto sulle implicazioni di tali accordi commerciali.

C’è anche l’adesione di Confagricoltura Ferrara alla giornata di mobilitazione promossa dall’organizzazione degli agricoltori francesi per martedì 20 gennaio a Strasburgo contro l’attuale accordo di libero scambio con i Paesi del Mercosur, il Mercato comune creato in ambito sudamericano.Iscriviti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

Leggi anche: “Luna” il cane Carabiniere affianca i colleghi durante la movida

Leggi anche: Confagricoltura Piacenza all’Assemblea Nazionale di Confagricoltura a Roma

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.