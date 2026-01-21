Lorenzo Mulinacci, presidente dei Fedelissimi, commenta la recente sconfitta del Siena a Poggibonsi, sottolineando la gravità del risultato e la mancanza di speranza di miglioramento immediato. Le sue parole riflettono una situazione difficile per i tifosi, evidenziando come questa stagione abbia ancora margini di peggioramento. Una presa di posizione che invita alla riflessione sulle prossime strategie della squadra.

"Chi pensava di aver toccato il fondo in questa stagione, domenica è stato smentito", inizia così la presa di posizione di Lorenzo Mulinacci (foto), presidente dei Fedelissimi, dopo il ko subìto dal Siena a Poggibonsi. "La sconfitta non è grave solo perché abbiamo perso una partita sentita e con tanti tifosi al seguito – dice –, l’aspetto inaccettabile è che è maturata sul campo dell’ultima in classifica. Più o meno quanto è successo pochi mesi fa sul campo della Fezzanese, ultima e già retrocessa. Anche il più tollerante tra i tifosi si è stufato, perché la Robur è una cosa seria, ha una storia, un’immagine che non può essere offuscata da certi risultati umilianti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I tifosi. Mulinacci, presidente dei Fedelissimi: "Sconfitta grave, al peggio non c’è fine»

Leggi anche: I tifosi aquilotti temono il peggio. Cresce lo sconforto per l’ennesima sconfitta: "Stillitano deve prendere in mano la situazione»

La voce dei fedelissimi. Tifosi in ansia dopo la pessima prestazioneDopo la recente sconfitta contro il Südtirol, i tifosi dell'Spezia esprimono delusione e preoccupazione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

I tifosi. Mulinacci, presidente dei Fedelissimi: Sconfitta grave, al peggio non c’è fine»Chi pensava di aver toccato il fondo in questa stagione, domenica è stato smentito, inizia così la presa di posizione ... sport.quotidiano.net

Sambenedettese, paura per il presidente Massi: malore durante confronto con i tifosiIl weekend i calcio va avanti con grande passione e numeri importanti di affluenze sugli spalti di Serie C. Intanto la Sambenedettese in questo fine settimana dovrà riposare: infatti a causa ... it.blastingnews.com

Tifosi del #Genoa ieri a #Parma (trasferte vietata) SPETTATORI LIVEshorturl.at/fUKUx Scontri tra tifosishorturl.at/5RWkd facebook