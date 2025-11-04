I tifosi aquilotti temono il peggio Cresce lo sconforto per l’ennesima sconfitta | Stillitano deve prendere in mano la situazione
Delusione, amarezza, sconforto tra i tifosi aquilotti per l’ennesima sconfitta dello Spezia: "La classifica è drammatica, con il Bari sarà già una gara decisiva. Il presidente Stillitano deve prendere in mano la situazione in prima persona con la sua presenza stabile a Spezia, per capire i motivi della crisi e porvi rimedio". Scuote la testa Giovanni Loré: "Lo Spezia ha regalato la vittoria al Monza a causa di un altro errore clamoroso di Sarr, inaccettabile in B. La squadra, pur orfana di otto giocatori infortunati, con l’aggiunta di Hristov e Di Serio non al meglio, ha fatto il massimo, è stata condannata dall’ennesimo episodio negativo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
