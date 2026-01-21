I presenti al funerale di Enrico e le parole di Stefano De Martino

Oggi a Napoli si sono riuniti per l’ultimo saluto a Enrico, con la partecipazione di familiari, amici e conoscenti. Stefano De Martino ha condiviso parole di affetto e ricordo durante il funerale, che si è svolto in un’atmosfera di rispetto e commozione. Un momento di cordoglio che ha coinvolto tutti coloro che hanno voluto rendere omaggio alla memoria di Enrico.

Stefano De Martino, l'ultimo saluto a papà Enrico: i presenti al funerale che si sono tenuti a Napoli in questa giornata. Stefano De Martino non ha salutato suo padre con un discorso. Lo ha fatto con il silenzio che pesa, con quello sguardo che non chiede niente e dice tutto, con la postura di chi ha imparato a stare in equilibrio anche quando il pavimento della vita si inclina all'improvviso. Il saluto a un padre non è mai un addio. In questo 21 gennaio si sono tenuti i funerali di Enrico, il papà del noto conduttore, morto a 61 anni. Stefano stando a quanto riporta Il Mattino, ha deciso di portare all'uscita della chiesa il feretro e senza tante parole ha solo pronunciato: «È stato il miglior papà». Durante il funerale del padre, Stefano De Martino ha mostrato grande emozione, pronunciando parole che hanno toccato il cuore di tutti. A Torre del Greco, il 21 gennaio, si è tenuto il funerale di Enrico De Martino, scomparso a 61 anni dopo una lunga malattia. Stefano De Martino, dolore e lacrime al funerale del padre Enrico De Martino, morto a 61 anni dopo una malattia che negli ultimi mesi lo aveva debilitato.

