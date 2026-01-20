Fiorentina | Fabbian a Firenze per le visite Forse in campo già col Cagliari Richardson al Copenaghen Dzeko verso lo Schalke

Il centrocampista Giovanni Fabbian è a Firenze per sostenere le visite mediche e formalizzare il trasferimento alla Fiorentina. È probabile che possa essere già disponibile per la partita contro il Cagliari. Nel frattempo, Richardson si trasferisce al Copenaghen e Dzeko è in trattativa per lo Schalke. Questi movimenti segnano un aggiornamento importante nel mercato invernale della squadra viola.

FIRENZE – Il quarto acquisto della Fiorentina di questo mercato, Giovanni Fabbian, è arrivato oggi, 20 gennaio 2026, a Firenze per visite e firme. Il centrocampista classe 2003 approda dal Bologna in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza della squadra viola, un'operazione da circa 14 milioni di euro complessivi. Compie il cammino inverso Simon Sohm che si trasferisce in rossoblù in prestito con diritto di riscatto intorno ai 13 milioni. Non si tratta dell'unica partenza: il centrocampista Amir Richardson volerà in Danimarca, in prestito al Copenaghen con diritto di riscatto a 10, mentre Edin Dzeko è ad un passo dallo Schalke.

