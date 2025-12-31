Calciomercato primi movimenti in uscita per il Cesena | ' Manolo' Adamo molto vicino allo Spezia

Il calciomercato del Cesena registra i primi movimenti in uscita, con Emanuele Adamo, esterno destro classe 1998, molto vicino allo Spezia. Secondo Alfredo Pedullà, i dialoghi tra le due società sono in fase avanzata, anche se ancora in corso. La trattativa potrebbe portare a una cessione a breve, rappresentando un passaggio importante per entrambe le parti e per il mercato di gennaio.

"Lo Spezia cerca rinforzi ed è molto vicino a Emanuele Adamo, esterno destro in uscita dal Cesena". Lo scrive sui propri canali social come notizia esclusiva il giornalista sportivo Alfredo Pedullà che aggiunge che "i dialoghi per il classe 1998 sono in stato avanzato e al momento non sono.

