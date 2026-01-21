I leader di centrosinistra contro il ‘Board of Peace’ | Meloni dica no Italia non può partecipare a questo tentativo di smantellare l’Onu

I leader di centrosinistra invitano il governo italiano a rifiutare l’adesione al ‘Board of Peace’ proposto da Donald Trump. Con un fronte unanime, chiedono a Giorgia Meloni di esprimersi chiaramente, sottolineando l’importanza di tutelare l’immagine e gli interessi dell’Italia in ambito internazionale. La questione riguarda il ruolo del paese in un’eventuale iniziativa che molti considerano incompatibile con gli impegni dell’Onu e con la politica estera italiana.

È unanime la richiesta proveniente dai leader di centrosinistra a Giorgia Meloni perché dica no all’invito per far parte del ‘ Board of Peace ’, ideato dal presidente Usa Donald Trump. “Auspichiamo che l’Italia non ne faccia parte – afferma il presidente 5 Stelle Giuseppe Conte – non ci sono le condizioni, nonostante la risoluzione Onu, che quello sia un organismo che assicuri tutti i principi del diritto internazionale”. Per Elly Schlen “la proposta del Board of peace è inaccettabile, l’Italia non può partecipare a questo tentativo di s mantellare gli organismi multilaterali che sono quelli a favore del dialogo tra gli Stati e non l’uso della forza e della legge del più forte che è quella che vuole far prevalere il presidente americano Trump”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

