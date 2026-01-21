Schlein Conte e leader Avs | Meloni dica no al Board of peace

Elly Schlein, Giuseppe Conte e i leader di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli chiedono a Giorgia Meloni di opporsi al Board of Peace. Durante un incontro con il Comitato Nazionale per la Liberazione di Marwan Barghouti, hanno ribadito la necessità di una posizione chiara da parte del governo italiano su questa iniziativa internazionale. La richiesta si inserisce in un contesto di attenzione alle questioni di pace e giustizia nel Medio Oriente.

(Adnkronos) – “Meloni dica no al Board of Peace”. E’ la richiesta che arriva da Elly Schlein, Giuseppe Conte e i leader di Avs, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, alla premier Giorgia Meloni che oggi hanno incontrato il Comitato Nazionale per la Liberazione di Marwan Barghouti. “Questa proposta del Board of Peace è inaccettabile. L’Italia – ha detto la segretaria del Pd – non può partecipare a questo tentativo di smantellare le sedi multilaterali che sono quelle del dialogo tra popoli e Stati e che sono quelli dove prevale il dialogo e non l’uso della forza, non la legge del più forte, quella che evidentemente vuole far prevalere il Presidente americano Trump che con questa proposta vorrebbe smantellare definitivamente le Nazioni Unite e creare una Onu alternativa a pagamento”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Mo: sabato Schlein, Conte e leader Avs vedranno Abu MazenSabato a Roma, tra le 12 e le 13:30, si terranno incontri tra il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Abu Mazen, e alcuni leader delle opposizioni italiane, tra cui Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.

