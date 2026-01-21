I funerali strazianti del papà di Stefano De Martino | Belen era al suo fianco ma anche un nome inaspettato

I funerali di Enrico De Martino, padre di Stefano, si sono svolti a Torre del Greco. La cerimonia ha visto la presenza di familiari e amici, tra cui Belen Rodriguez. La comunità si è riunita per rendere omaggio a una persona cara, dopo una lunga malattia che ha portato alla sua scomparsa a 61 anni.

La città di Torre del Greco si è fermata ieri per dare l’ultimo saluto a Enrico De Martino, padre di Stefano, scomparso a 61 anni dopo una lunga malattia. Tra lacrime e commozione, amici, parenti e conoscenti si sono stretti attorno al conduttore, testimoniando quanto grande fosse il legame familiare e affettivo. Tra le presenze più significative, quella di Belen Rodriguez, che ha scelto di stare accanto a Stefano e al piccolo Santiago in un momento così doloroso, dimostrando che il rispetto e l’affetto per i figli e per la famiglia superano ogni vicenda personale. Belen Rodriguez accanto a Stefano De Martino: un legame che va oltre l’amore (che c’è stato). 🔗 Leggi su Donnapop.it

Stefano De Martino, i funerali privati del padre: presente anche BelenA Torre del Greco si sono tenuti i funerali privati di Enrico, padre di Stefano De Martino.

Stefano De Martino, Belen Rodriguez con Santiago ai funerali di papà EnricoDurante i funerali di Enrico, padre di Stefano De Martino e Belen Rodriguez, si è assistito a un momento di riavvicinamento tra i due.

