A Torre del Greco si sono tenuti i funerali privati di Enrico, padre di Stefano De Martino. Alla cerimonia hanno partecipato familiari e amici stretti, tra cui Belen Rodriguez. La giornata si è svolta in un clima di rispetto e commozione, con un silenzio che ha testimoniato il cordoglio per la perdita. Un momento di intima riflessione per tutti coloro che hanno voluto rendere omaggio alla memoria di Enrico.

A Torre Del Greco tutti in lacrime e in un silenzio pesante per l'ultimo saluto a Enrico, papà di Stefano De Martino. L'uomo si è spento all'età di 61 anni Stefano De Martino è stato colto da un brutto lutto: suo padre Enrico, a 61 anni, è morto a causa di una malattia con cui combatteva da tempo. Ieri, nel tardo pomeriggio, si sono svolti i funerali. Per questo momento molto triste, Belen ha accompagnato suo figlio Santiago, a dare l’ultimo saluto al nonno, a Torre Annunziata. Una cerimonia intima, lontana da occhi indiscreti. Ma, data la popolarità di Stefano non è mancato qualche cronista a documentare l’ultimo saluto a Enrico De Martino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Stefano De Martino, i funerali privati del padre: presente anche Belen

Stefano De Martino, Belen Rodriguez con Santiago ai funerali di papà EnricoDurante i funerali di Enrico, padre di Stefano De Martino e Belen Rodriguez, si è assistito a un momento di riavvicinamento tra i due.

Stefano De Martino ai funerali del padre Enrico a Torre del Greco, i messaggi di cordoglio da Rai e MediasetA Torre del Greco si sono svolti i funerali di Enrico De Martino, padre di Stefano, deceduto dopo una lunga malattia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Affari Tuoi, Stefano De Martino imbarazza i concorrenti con una domanda scomoda; É morto il padre di Stefano De Martino, Enrico. Affetto da un male che si sarebbe aggravato nelle ultime ore, l'uomo, residente a Torre Annunziata (città di origine dello showman e conduttore del programma Affari tuoi), aveva 61 anni. Lascia la moglie Rosari; Lutto per Stefano De Martino, è morto il papà Enrico: aveva 61 anni; Morto Enrico De Martino, il padre di Stefano: fu ballerino e gli trasmise la passione per la danza.

Belèn a Napoli con Santiago per i funerali di Enrico De Martino, le lacrime di Stefano: È stato il miglior papàAnche Belén Rodriguez è arrivata a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, per partecipare ai funerali di Enrico, padre di Stefano D Martino ... fanpage.it

Belen Rodriguez a Napoli per i funerali di Enrico De Martino: Legati da un affetto di lunga data. Le parole di Stefano, in lacrime: Il miglior papàBelen Rodriguez presente ai funerali di Enrico De Martino a Napoli: Legati da un affetto di lunga data nonostante le incomprensioni ... ilfattoquotidiano.it

Anche Belén Rodriguez è arrivata a Napoli, per partecipare ai funerali di Enrico, padre di Stefano D Martino. Con lei anche il figlio Santiago, primo nipote del 61enne. La showgirl è apparsa “sopraffatta dalle lacrime”. - facebook.com facebook

Stefano De Martino, dopo la morte del padre arriva il gesto social di Antonino Spinalbese #belenrodriguez x.com