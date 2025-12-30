Jacopo 13 anni e il regalo ai carabinieri | È bello sapere che ci tengono al sicuro Da grande? Spero di essere uno di loro

Jacopo, 13 anni, ha deciso di ringraziare i carabinieri di Rozzano con un regalo, esprimendo il suo apprezzamento per il loro impegno nel garantire la sicurezza. Da quando c’è stato il Covid, questa passione è cresciuta, e il giovane spera di diventare un giorno uno di loro. Un gesto semplice ma significativo che testimonia l’importanza del rapporto tra i cittadini più giovani e le forze dell’ordine.

Rozzano (Milano), 30 dicembre 2025 – “Ogni anno, da quando c’è stato il Covid, Jacopo ha una grande passione per i carabinieri. All’epoca, indossando la mascherina, aveva voluto incontrarli e lo avevo accompagnato alla tenenza. Da allora questa passione è diventata sempre più forte”. A parlare è Morena Colombo, mamma del piccolo Jacopo, il ragazzo che nei giorni scorsi ha commosso l’intera comunità di Rozzano con un gesto semplice ma carico di significato. Il dono ai carabinieri . Accompagnato dalla madre, Jacopo si è presentato alla tenenza dei carabinieri di Rozzano, ha suonato il campanello e ha chiesto di incontrare il comandante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

