Presentanto il calendario 2026 della polizia locale di Montesilvano | 30 anni fra storia e sicurezza

È stato presentato nella sala consiliare del Comune di Montesilvano il calendario 2026 della polizia locale, un’edizione speciale che celebra i 30 anni dalla prima pubblicazione. Un omaggio alla storia e all’impegno quotidiano delle forze di sicurezza, il calendario rappresenta un momento di riflessione sul ruolo della polizia locale nel territorio. Un’occasione per sottolineare l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini.

Presentato come da tradizione ormai nella sala consiliare del Comune di Montesilvano, il nuovo calendario 2026 della polizia locale, edizione speciale in quanto festeggia i 30 anni dalla prima edizione. L'opera di quest'anno rappresenta un percorso visivo delle circa duecento manifestazioni.

