Harry non si ferma | anche oggi allerta rossa A quanto ammontano i danni

Il maltempo causato dal ciclone Harry prosegue nel Sud Italia, interessando Sicilia, Calabria e Sardegna. Le intense condizioni atmosferiche hanno portato evacuazioni, danni e chiusure di istituti e vie di comunicazione. La situazione rimane critica, e le autorità monitorano costantemente l’evoluzione del fenomeno per valutare l’entità complessiva dei danni.

Non sembra dare tregua il maltempo nel Sud d'Italia con il ciclone Harry che continua a flagellare Sicilia, Calabria e Sardegna tra evacuazioni, conta dei danni e chiusure di scuole e strade. La Protezione civile ha infatti prolungato l'allerta rossa e arancione in diverse zone delle tre Regioni: massimo livello di allerta, in Calabria, per i versanti tirrenico meridionale, jonico meridionale e jonico centro-meridionale; allerta rossa anche per Campidano, Bacini Flumendosa - Flumineddu in Sardegna e per il versante ionico della zona nord orientale in Sicilia. Per Nello Musumeci, ministro della Protezione civile, "non è ancora il momento di fare la conta dei danni ma di vigilare sulla corretta applicazione di ogni condotta responsabile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

