Allerta rossa in Sardegna Sicilia e Calabria il ciclone Harry non si ferma | Fenomeno mai osservato negli ultimi tempi

Un’allerta rossa interessa ancora le regioni di Sardegna, Sicilia e Calabria, colpite dal ciclone Harry. Questa perturbazione, definita senza precedenti negli ultimi tempi, ha provocato evacuazioni, mareggiate e venti intensi. La situazione rimane critica e richiede attenzione costante da parte delle autorità e dei cittadini, in un quadro di emergenza che si protrae da diversi giorni.

Il ciclone Harry non si ferma. Anche oggi, 21 gennaio, la situazione rimane critica in tre regioni: Sardegna, Sicilia e Calabria, alle prese con evacuazioni, mareggiate e venti di burrasca. Scuole chiuse in moltissime città, tra cui: Messina, Enna, Catania, Cagliari e Crotone. Le raffiche di vento arrivano fino a 150 kmh e in meno di 48 ore le piogge hanno creato accumuli superiori ai 300 millimetri. Lungo le coste le onde create dalle mareggiate arrivano fino a 10 metri. Per questi motivi dalla Protezione Civile è stata emessa un’allerta in gran parte delle tre regioni. Per oggi, infatti, è prevista allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico in Calabria, Sicilia nord-orientale e alcune zone della Sardegna, con criticità elevate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il ciclone Harry travolge la Sicilia. Allerta rossa in Sardegna e CalabriaUn nuovo episodio di maltempo interessa l’Italia meridionale, con il ciclone Harry che colpisce la Sicilia e provoca allerte in Sardegna e Calabria.

Maltempo, ciclone Harry sul Sud: allerta rossa in Sardegna, Sicilia e CalabriaUn nuovo fronte di maltempo, causato dal ciclone Harry, si sta spostando nel Sud Italia, interessando Sardegna, Sicilia e Calabria.

Casteddu Online - Cagliari Online. . ALLERTA ROSSA A CAGLIARI, LE ULTIMISSIME DAL CUORE DI PIRRI IN UNA CAGLIARI SPETTRALE- Tutto chiuso anche mercoledì, scuole e uffici pubblici. Via Italia sgomberata, traffico deserto come nei giorni del lock facebook

Estesa anche a domani l'allerta rossa per il maltempo in Sardegna, Sicilia e Calabria. In Sicilia i sindaci di Taormina e di Santa Teresa sono stati colpiti da un’onda mentre erano in diretta mostrando i danni della mareggiata. #ANSA x.com