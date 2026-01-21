Harry in tribunale con la voce rotta dal pianto | Avete reso un inferno la vita di mia moglie Meghan
Il principe Harry, nel corso della sua testimonianza all'Alta Corte di Londra nel processo contro il Daily Mail, ha espresso forte emozione, affermando che la pubblicazione di alcuni articoli ha inflitto sofferenza alla sua famiglia. Con voce rotta dal pianto, ha dichiarato che le azioni del tabloid hanno reso difficile la vita di sua moglie, Meghan. La testimonianza si inserisce in un contesto di confronto legale che riguarda la tutela della privacy e i diritti dei pubblici protagonisti.
Il principe Harry, alle fine della sua deposizione all'Alta Corte di Londra, nel processo contro il Daily Mail non riesce a trattenere l'emozione: "Continuano a perseguitarmi, hanno reso la vita di mia moglie un inferno" ha dichiarato.🔗 Leggi su Fanpage.it
Harry senza freni in tribunale: «Avete reso infernale la vita di mia moglie. Ero turbato da attacchi, molestie e razzismo»Voce incrinata, tensione palpabile e parole pesantissime. Il principe Harry conclude la sua testimonianza all'Alta Corte di Londra con un'accusa frontale alla stampa britannica,
