Meloni mi ha chiamata con la voce rotta dal pianto Parla la madre di Giovanni Tamburi morto nel rogo di Crans-Montana | Un’umanità incredibile

La madre di Giovanni Tamburi, vittima del incendio di Crans-Montana, racconta il suo dolore e il supporto ricevuto. Ricorda il momento in cui Giorgia Meloni l'ha chiamata, mostrando vicinanza e solidarietà in un momento difficile. Le sue parole evidenziano un gesto di umanità e attenzione, testimonianza di un rapporto umano che va oltre le semplici formalità.

La mamma di Giovanni Tamburi 'Meloni mi è stata vicina' - "Ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini E ringrazio tantissimo Giorgia Meloni, mi è stata vicina personalmente, dandomi tutto il suo appoggio come se fossi stata su ... lagazzettadelmezzogiorno.it

La madre di Tamburi: «Mi ha chiamata Giorgia Meloni con la voce rotta dal pianto, soffriva come mamma» - Montana racconta alla trasmissione televisiva Zona Bianca di aver parlato con la presidente del Consiglio ... msn.com

