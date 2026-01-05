Meloni mi ha chiamata con la voce rotta dal pianto Parla la madre di Giovanni Tamburi morto nel rogo di Crans-Montana | Un’umanità incredibile

La madre di Giovanni Tamburi, vittima del incendio di Crans-Montana, racconta il suo dolore e il supporto ricevuto. Ricorda il momento in cui Giorgia Meloni l'ha chiamata, mostrando vicinanza e solidarietà in un momento difficile. Le sue parole evidenziano un gesto di umanità e attenzione, testimonianza di un rapporto umano che va oltre le semplici formalità.

«Ringrazio tantissimo Giorgia Meloni, mi è stata vicina personalmente, dandomi tutto il suo appoggio come se fossi stata sua sorella. Da mamma a mamma, da cuore a cuore». Così, intervenendo telefonicamente alla trasmissione televisiva di Mediaset, Zona bianca, Carla Masiello, la mamma di Giovanni Tamburi, il 16enne bolognese vittima della strage di Crans-Montana, in Svizzera. «Voglio ringraziare per la grande umanità anche il cardinale Zuppi, l’onorevole Lucia Borgonzoni e – ha ribadito – la nostra presidente del Consiglio: ha avuto un’umanità incredibile. Mi ha chiamata personalmente, aveva la voce rotta dal pianto. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

