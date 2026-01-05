Meloni mi ha chiamata con la voce rotta dal pianto Parla la madre di Giovanni Tamburi morto nel rogo di Crans-Montana | Un’umanità incredibile
La madre di Giovanni Tamburi, vittima del incendio di Crans-Montana, racconta il suo dolore e il supporto ricevuto. Ricorda il momento in cui Giorgia Meloni l'ha chiamata, mostrando vicinanza e solidarietà in un momento difficile. Le sue parole evidenziano un gesto di umanità e attenzione, testimonianza di un rapporto umano che va oltre le semplici formalità.
«Ringrazio tantissimo Giorgia Meloni, mi è stata vicina personalmente, dandomi tutto il suo appoggio come se fossi stata sua sorella. Da mamma a mamma, da cuore a cuore». Così, intervenendo telefonicamente alla trasmissione televisiva di Mediaset, Zona bianca, Carla Masiello, la mamma di Giovanni Tamburi, il 16enne bolognese vittima della strage di Crans-Montana, in Svizzera. «Voglio ringraziare per la grande umanità anche il cardinale Zuppi, l’onorevole Lucia Borgonzoni e – ha ribadito – la nostra presidente del Consiglio: ha avuto un’umanità incredibile. Mi ha chiamata personalmente, aveva la voce rotta dal pianto. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: «Contro natura perderlo così: abolite quelle candele nei locali». Parla lo zio di Giovanni Tamburi morto a Crans-Montana
Leggi anche: Paolo Campolo, l’eroe che ha salvato i ragazzi dal rogo di Crans-Montana. «Quella chiamata di mia figlia, ho rotto un vetro, mi cadevano addosso» – Il video
La mamma di Giovanni Tamburi 'Meloni mi è stata vicina'; Il padre di uno dei feriti: “La chiamata poi il silenzio. Kean piangeva dal dolore”.
«Meloni mi ha chiamata con la voce rotta dal pianto». Parla la madre di Giovanni Tamburi, morto nel rogo di Crans-Montana: «Un’umanità incredibile» - Lunedì 5 gennaio la salma del 16enne bolognese è rientrata in Italia insieme a quella di altre vittime. open.online
La mamma di Giovanni Tamburi 'Meloni mi è stata vicina' - "Ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini E ringrazio tantissimo Giorgia Meloni, mi è stata vicina personalmente, dandomi tutto il suo appoggio come se fossi stata su ... lagazzettadelmezzogiorno.it
La madre di Tamburi: «Mi ha chiamata Giorgia Meloni con la voce rotta dal pianto, soffriva come mamma» - Montana racconta alla trasmissione televisiva Zona Bianca di aver parlato con la presidente del Consiglio ... msn.com
Doveva essere una correzione. Così l’aveva chiamata Giorgia Meloni. Ma il subemendamento del governo che interviene sulla stretta sul riscatto della laurea per la pensione anticipata mette nero su bianco una totale retromarcia. L'articolo completo di Giusep - facebook.com facebook
Meloni chiama il Capo dello Stato: «Per la pace faremo il possibile» x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.