La madre di Tamburi | Mi ha chiamata Giorgia Meloni con la voce rotta dal pianto soffriva come mamma

Carla Masiello, madre di uno dei giovani vittime della strage di Crans-Montana, ha condiviso di aver ricevuto una telefonata da Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio si è mostrata profondamente commossa, parlando con voce rotta dal pianto e esprimendo il suo dolore come madre. Questa testimonianza evidenzia l’attenzione e la vicinanza delle istituzioni di fronte a un tragico evento.

Carla Masiello, madre del 16enne vittima della strage di Crans-Montana racconta alla trasmissione televisiva Zona Bianca di aver parlato con la presidente del Consiglio.

«Meloni mi ha chiamata con la voce rotta dal pianto». Parla la madre di Giovanni Tamburi, morto nel rogo di Crans-Montana: «Un’umanità incredibile» - Lunedì 5 gennaio la salma del 16enne bolognese è rientrata in Italia insieme a quella di altre vittime. msn.com

La madre di Tamburi: «Mi ha chiamata Giorgia Meloni con la voce rotta dal pianto, soffriva come mamma» - Montana racconta alla trasmissione televisiva Zona Bianca di aver parlato con la presidente del Consiglio ... msn.com

«Meloni mi ha chiamata con la voce rotta dal pianto». Parla la madre di Giovanni Tamburi, morto nel rogo di Crans-Montana: «Un’umanità incredibile» x.com

"Chiedo rispetto da parte dei leoni da tastiera. Sono ragazzini giovani di 14, 15, 16 anni. A quell’età non si accorgono del pericolo, era l’apocalisse” Tra le vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana c’è anche Giovanni Tamburi, 16 anni. La madre res - facebook.com facebook

