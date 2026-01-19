Andrea Galeazzi nel mirino degli hacker | Mi hanno clonato la mail

Andrea Galeazzi, noto Youtuber milanese specializzato in tecnologia, ha segnalato di essere stato vittima di un attacco informatico. Gli hacker hanno clonato la sua email, creando una situazione potenzialmente rischiosa e di difficile gestione. Questo episodio evidenzia l’importanza di adottare misure di sicurezza digitale per proteggere i propri dati e prevenire accessi non autorizzati.

È successo nel pomeriggio di lunedì 19 gennaio. Galeazzi ha lanciato un appello pubblicando un video sui suoi canali social Non una disavventura, ma un vero e proprio terremoto digitale. Alcuni hacker hanno preso possesso della mail di Andrea Galeazzi, Youtuber milanese che si occupa di tecnologia. È stato lui stesso ad annunciarlo attraverso un video sui social nel pomeriggio di lunedì 19 gennaio. Nel filmato, visibilmente provato, Galeazzi ha spiegato che il suo account Google è stato violato e che non ha più accesso alla posta elettronica, a YouTube e ad altri servizi collegati. Ha ammesso che l’attacco sarebbe avvenuto a causa di un suo errore, anche se al momento ha preferito non entrare nei dettagli.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Attacco hacker ad Andrea Galeazzi, clonato il canale Youtube, video falsi

