Tentativo di phishing sui test di Medicina inchiesta a Bologna | hacker cercano di carpire le domande prima delle prove

A Bologna sono stati segnalati tentativi di phishing rivolti agli studenti di Medicina, con l’obiettivo di ottenere illegalmente le domande degli esami prima delle prove. Gli hacker hanno cercato di ingannare gli utenti fingendosi enti affidabili, ma gli attacchi non sono andati a buon fine. La vicenda evidenzia l’importanza di prestare attenzione alle comunicazioni online e di adottare misure di sicurezza per proteggere i dati sensibili.

Ripetuti tentativi da parte di hacker, non andati a buon fine, di carpire le domande degli esami del semestre filtro di Medicina nei giorni precedenti alle prove attraverso il "phishing", truffa in cui gli autori si fingono persone o Enti riconosciuti per carpire informazioni sensibili. Diffusione di fake news da parte di alcuni studi legali in merito agli stessi esami e alla loro regolarità. Sono due filoni su cui si articola la denuncia presentata alla Procura e alla polizia postale di Bologna dal Cineca, il Consorzio interuniversitario che ha gestito per conto del Miur i test di Medicina. L’esposto alla Procura di Bologna L’esposto, concordato proprio con il ministero dell’Università che ha condiviso l’iniziativa al fine di tutelare la procedura, gli studenti e il diritto allo studio, è arrivato questa mattina sul tavolo del Procuratore capo di Bologna, Paolo Guido, che in giornata ha aperto un fascicolo sulla vicenda e nelle prossime ore i magistrati decideranno quali ipotesi di reato contestare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Test di Medicina per il semestre filtro: “Gli hacker hanno cercato di avere i quiz prima della prove”Nel corso del semestre filtro di Medicina a Bologna, sono stati segnalati ripetuti tentativi di accesso non autorizzato ai quiz prima delle prove ufficiali.

