Ha lottato Federica Torzullo nuovi dettagli sulla morte della 41enne

Federica Torzullo, 41 anni, è stata vittima di un tragico omicidio. Dopo mesi di indagini, le autorità hanno ufficializzato la ricostruzione dei fatti, confermando quanto emerso finora. Questo aggiornamento rappresenta un passo importante nella definizione della vicenda, portando alla luce dettagli fondamentali per comprendere le dinamiche dell’accaduto e per fare chiarezza sulla tragica perdita.

L’omicidio di Federica Torzullo si è trasformato nelle ultime ore da un quadro indiziario già pesantissimo a una verità giudiziaria messa nero su bianco. Claudio Carlomagno ha confessato, ammettendo davanti al gip di Civitavecchia di essere l’autore dell’uccisione della moglie. Una confessione che arriva dopo giorni di silenzi, ricostruzioni tecniche e riscontri scientifici, e che ora consolida l’impianto accusatorio costruito dalla Procura attorno a un delitto che porta tutti i segni del femminicidio. >> “La figlia di un anno.”. Alessandro Venier ucciso e fatto a pezzi da mamma e fidanzata, la notizia choc sulla piccola: cosa sta succedendo Nei confronti dell’uomo, marito della vittima e titolare di un’azienda di scavi, i pm contestano non solo l’ omicidio volontario aggravato, ma anche l’ occultamento di cadavere.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Federica Torzullo, trovato un corpo nell’azienda del marito della 41enne scomparsa ad AnguillaraFederica Torzullo, scomparsa ad Anguillara lo scorso 8 gennaio, è stata trovata morta nel deposito dell’azienda del marito, specializzata in movimentazione terra.

Anticipazioni Chi l'ha visto?, il femminicidio di Federica Torzullo: l'ipotesi di premeditazione del maritoQuesta sera, su Rai 3, Federica Sciarelli si occuperà anche della scomparsa dell'ingegnere Antonio Menegon e dell'omicidio di Franka Ludwig. libero.it

Chi l'ha visto?, anticipazioni stasera in tv (21 gennaio): il femminicidio di Federica Torzullo al centro della puntataChi l'ha visto? torna stasera in tv, mercoledì 21 gennaio, in prima serata su Rai 3. Al centro della puntata un altro femminicidio, quello di Federica Torzullo. Anche la sua ... msn.com

Un altro femminicidio, quello di Federica Torzullo. Anche la sua scomparsa è finita nel peggiore dei modi. Un delitto “efferato, con molta cattiveria, non è facile riconoscere il corpo”, ha detto il procuratore Alberto Liguori. Il marito della donna, al momento dell’ar - facebook.com facebook