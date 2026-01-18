Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara lo scorso 8 gennaio, è stata trovata morta nel deposito dell’azienda del marito, specializzata in movimentazione terra. Il corpo è stato rinvenuto nella sede operativa situata nella via della ditta. L’indagine è in corso per chiarire le circostanze della morte e le cause della scomparsa.

Dopo dieci giorni di agognate e affannate ricerche, Federica Torzullo sembra possa essere stata ritrovata. Il corpo senza vita di una donna è stato scoperto nella sede dell’azienda del marito, Claudio Carlomagno, in via comunale San Francesco. Un possibile passo fondamentale nelle indagini, che ora chiederanno agli inquirenti di comprendere se il cadavere è quello della 41enne, funzionaria delle Post, scomparsa lo scorso 8 gennaio ad Anguillara Sabazia. Il marito della vittima è indagato da giorni a piede libero per omicidio. E nelle ultime operazioni delle forze dell’ordine nell’ambito dell’indagini, le analisi del Ris con il luminol, hanno rinvenuto tracce di sangue sugli abiti da lavoro dell’uomo, in casa, nelle sua auto, nel suo camion e in una cava. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Federica Torzullo, trovato un corpo nell’azienda del marito della 41enne scomparsa ad Anguillara

Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara: trovato un corpo senza vita nell'azienda del marito

Nella mattinata odierna, i carabinieri hanno rinvenuto un corpo senza vita all’interno dell’azienda del marito di Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara Sabazia. La persona trovata, ancora da identificare ufficialmente, si trova nel corso delle indagini avviate per chiarire i fatti e le circostanze della scomparsa della 41enne. La vicenda resta sotto stretto esame delle autorità competenti.

Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara: trovato un cadavere nell'azienda del marito

Nella giornata di oggi, i carabinieri hanno rinvenuto un cadavere nell’azienda del marito di Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara Sabazia. La persona trovata, ancora da identificare, si aggiunge alle indagini in corso sulla scomparsa della donna, avvenuta recentemente nella provincia di Roma. Le autorità stanno lavorando per chiarire le circostanze del ritrovamento e verificare eventuali collegamenti con il caso Torzullo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Federica Torzullo, trovato cadavere nell'azienda del marito: ?potrebbe essere il corpo della 41enne

Scomparsa di Federica Torzullo, trovato il corpo di una donna nell’azienda del marito x.com

+++ Federica Torzullo: Un corpo trovato dai Carabinieri nell'azienda del marito della mamma scomparsa da Anguillara Sabazia. Nella sede operativa di via Comunale San Francesco. L’uomo era già indagato per omicidio. +++ [VIDEO] https://bit.ly/3YC2AjD - facebook.com facebook