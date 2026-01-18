Federica Torzullo trovato un corpo nell’azienda del marito della 41enne scomparsa ad Anguillara | l’uomo in caserma

Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara lo scorso 8 gennaio, è stata trovata morta nel deposito dell'azienda del marito. La 41enne era dispersa da settimane e il corpo è stato rinvenuto nel deposito della sede operativa della ditta di movimentazione terra. L'uomo coinvolto è attualmente in caserma. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze del decesso e la dinamica dell’accaduto.

Dopo dieci giorni di agognate e affannate ricerche, Federica Torzullo sembra possa essere stata ritrovata. Il corpo senza vita di una donna è stato scoperto nella sede dell’azienda del marito, Claudio Carlomagno, in via comunale San Francesco. Un possibile passo fondamentale nelle indagini, che ora chiederanno agli inquirenti di comprendere se il cadavere è quello della 41enne, funzionaria delle Post, scomparsa lo scorso 8 gennaio ad Anguillara Sabazia. L’uomo, al momento, si trova nella caserma dei carabinieri della cittadina in provincia di Roma. E proprio poco fa un’ambulanza a sirene spiegate è arrivata in via Caduti di Nassirya, dove ha sede la caserma. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

