Guidare l' auto elettrica d' inverno | come preservare più autonomia possibile

Guidare un'auto elettrica durante l'inverno richiede alcune accortezze per mantenere l'autonomia nel miglior modo possibile. Le basse temperature influenzano le prestazioni della batteria, rendendo utile adottare strategie specifiche per ottimizzare la durata della carica. In questo articolo, analizziamo i principali consigli per affrontare la guida invernale e preservare al meglio l’autonomia della vettura elettrica.

Le temperature estreme, sia calde che fredde, sono uno dei nemici principali delle auto elettriche, dato il loro impatto diretto sia sulla capacità della batteria che, di conseguenza, sull'autonomia. Con il freddo intenso che si sta vivendo in Italia in questo periodo è normale vedere un calo dell'autonomia del 20-30% se non di più. Gli accumulatori non perdono efficienza in maniera permanente, si tratta di un inconveniente temporaneo che smetterà di infastidire i guidatori una volta che le temperature si alzeranno. Tutto si si spiega nel funzionamento delle batterie agli ioni di litio: le reazioni elettrochimiche che avvengono all'interno dell'accumulatore per produrre energia rallentano esponenzialmente con temperature più rigide, provocando una perdita momentanea di capacità di immagazzinare energia ma anche di rilasciarla, riducendo virtualmente il serbatoio dell'auto.

How to Make Your EV Go Further in Cold Weather

