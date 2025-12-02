Peugeot 308 restyling | più autonomia elettrica e ritorno del diesel

Aggiornamento di metà carriera per la berlina e la station wagon del brand francese di Stellantis. Design più sofisticato e gamma motori estesa ad ogni tipo di alimentazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Peugeot 308 restyling: più autonomia elettrica e ritorno del diesel

Il restyling della Peugeot 308 ha sicuramente rinfrescato il look della compatta francese, ma i cambiamenti non si fermano all'estetica. L'aggiornamento ha riguardato anche gli interni e le motorizzazioni, per rendere la gamma della 308 ancora più completa

Prova nuova Peugeot 308: il restyling che la cambia, ma conferma tutto! | Video

Prova nuova Peugeot 308: il restyling che la cambia, ma conferma tutto! | Video - La prova della nuova Peugeot 308 restyling dimostra quanto siano riusciti a confermare una formula nota, ma a darle una connotazione diversa ... Lo riporta msn.com

Peugeot 308, berlina o station wagon, la nostra prova: è ibrida, elettrica e anche diesel - Prova in Portogallo delle 308, con revisione stilistica, novità e motori elettrificati o elettrici, in attesa del classico a gasolio ... Come scrive corriere.it

Peugeot 308, la berlina francese illumina il suo "leone". In Portogallo la prova su strada di Rinnovabili - In Portogallo, test drive della Peugeot 308 che per la prima volta illumina a LED il leone. Scrive rinnovabili.it

Peugeot 308 SW: spazio, confort e tecnologia in alternativa alle Suv - VIDEO - in scende a 462 litri per via della batteria). Da quattroruote.it

Nuova Peugeot 308 2026: tutto sul suo restyling - Peugeot 308: restyling di una delle ultime medie compatte di successo che ancora possono dare filo da torcere alla Golf ... Come scrive ilgiornaledigitale.it

Peugeot 308 2026: con la rinnovata wagon a Lisbona [FOTO e VIDEO] - La Peugeot 308 è uno dei modelli di maggior successo del marchio transalpino, giunto alla sua terza generazione nel 2021. Da motorionline.com